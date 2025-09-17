Canada: banca centrale taglia tassi a minimo ultimi tre anni, cita rischi per l'economia

(Teleborsa) - La banca centrale canadese tagli i tassi di interesse al 2,5%
, il minimo degli ultimi tre anni, il primo taglio in sei mesi. La decisione è "appropriata" - spiega l'istituto in una nota - alla luce dell'economia più debole e di una minore preoccupazione per le pressioni sottostanti sull'inflazione.
Quanto alle prossime mosse, la Banca centrale si impegna a "procedere con cautela" in seguito ai rischi posti dal protezionismo globale e dai dazi.
Il taglio di 25 punti base era ampiamente atteso dai mercati.
Il PIL del Canada
è diminuito dell’1,6% nel secondo trimestre, la peggiore contrazione dalla pandemia, attestandosi ben al di sotto delle attese (-0,6%), dopo la crescita del 2% registrata in precedenza. L’inflazione è rallentata a luglio
, grazie al calo dei prezzi della benzina.