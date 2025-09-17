Dal 23 settembre a Montreal la 42a assemblea IATA

(Teleborsa) - La 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (Icao),
che si svolge a Montreal 23 settembre al 3 ottobre 2025, mette al centro dell’agenda dei lavori i temi della sostenibilità e dell’efficienza operativa insieme a quelli della sicurezza e del rispetto degli standard internazionali.Willie Walsh, direttore generale di Iata,
intende ribadire la necessità di potenziare il ciclo di produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione (Saf), per abbatterne il prezzo, e concorrere alla riduzione delle emissioni del settore. Iata vuole richiamare gli Stati a rispettare i principi della Convenzione di Chicago, evitando le difformità e garantendo in modo omogeneo i regolamenti sui diritti dei passeggeri. Sul fronte della sicurezza del volo,
massima attenzione al rischio di interferenze sulle radiofrequenze. Si parlerà anche della revisione dei limiti di età dei piloti per consentire di allungarne la carriera.