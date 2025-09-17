Dal 23 settembre a Montreal la 42a assemblea IATA

(Teleborsa) -che si svolge a Montreal 23 settembre al 3 ottobre 2025, mette al centro dell’agenda dei lavori i temi della sostenibilità e dell’efficienza operativa insieme a quelli della sicurezza e del rispetto degli standard internazionali.intende ribadire la necessità di potenziare il ciclo di produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione (Saf), per abbatterne il prezzo, e concorrere alla riduzione delle emissioni del settore. Iata vuole richiamare gli Stati a rispettare i principi della Convenzione di Chicago, evitandomassima attenzione al rischio di interferenze sulle radiofrequenze. Si parlerà anche della revisione dei limiti di età dei piloti per consentire di allungarne la carriera.