Ddl Concorrenza, FIAIP-FIMAA-ANAMA: "Introdurre due agenti immobiliari esperti in Commissioni esaminatrici Camerali"

(Teleborsa) - La CLa- spiega la nota - ha visto la partecipazione per le tre Federazioni del Presidente, e attuale Coordinatore della Consulta, Gian Battista Baccarini, del Vicepresidente Vicario Marco Grumetti e del Segretario Nazionale Fabrizio Segalerba per FIAIP, di Maurizio Pezzetta e Luca De Fazi per FIMAA, del Presidente Renato Maffey, del Vicepresidente Vicario Davide Agretti e del Segretario Fabio D’Onofrio per ANAMA.ra cui il Ddl Concorrenza 2025 all’esame della Commissione IX al Senato in riferimento al quale la Consulta condivide l’importanza che sia previsto un percorso di formazione continua obbligatoria, pena la sospensione dell’abilitazione, così come la necessità di inserire due agenti immobiliari con esperienza professionale di almeno cinque anni tra gli esaminatori nelle Commissioni camerali giudicatrici degli aspiranti agenti immobiliari. Ci si è confrontati anche sull’emanazione del decreto attuativo ministeriale che introdurrà un percorso alternativo di accesso alla professione in riferimento alla L. 57/2001. Affrontati anche temi di grande attualità quali l’emergenza abitativa in relazione alla quale la Consulta ha presentato un documento articolato di proposte, e in materia di locazioni turistiche alla luce delle recenti decisioni della Magistratura e alle numerose impugnazioni del Governo per anticostituzionalità di leggi regionali e provinciali orientate a limitare le locazioni brevi con finalità turistica.“Interverremo nel Ddl Concorrenza in corso d’esame al Senato, proponendo di introdurre, tra i componenti delle Commissioni Camerali esaminatrici degli aspiranti intermediari professionali, almeno due agenti immobiliari in attività con esperienza professionale minima di cinque anni, così come accade per altre importanti professioni, dichiaranoÈ surreale pensare che, ad oggi, tra gli esaminatori di chi si appresta a svolgere la nostra delicata attività non vi siano degli intermediari professionali in attività che siano competenti nel fare domande strettamente attinenti a questioni operative fattivamente vissute e riscontrabili nella quotidianità evitando che il neo-agente immobiliare possa commettere gravi errori in un ambito così delicato della vita delle persone come l’acquisto di una casa.”