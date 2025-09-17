Ddl Soprintendenze, Marti: "Burocrazia più snella per favorire crescita Paese"

(Teleborsa) -l Senato, il Disegno di legge n. 1372,alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.Per il Senatore, Presidente della Commissione Cultura del Senato, e primo firmatario del Ddl Soprintendenze:. Abbiamo inteso rappresentare le esigenze degli enti locali e del tessuto produttivo per favorire la crescita del Paese. Auspico che il Governo, entro 12 mesi dall’approvazione del provvedimento, proceda a razionalizzare il sistema delle autorizzazioni, evitando lungaggini burocratiche e mettendo fine alle troppe incertezze interpretative che bloccano opere essenziali allo sviluppo economico e territoriale dell’Italia”.entro 12 mesi per garantire chiarezza e velocità.armonizzazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio con la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e con il Testo unico dell’edilizia. L’obiettivo è l’applicazione sistematica del silenzio assenso, già esistente, anche nelle procedure paesaggistiche, per evitare interpretazioni soggettive e ricorsi.competeranno esclusivamente agli enti territoriali.Pere di preminente interesse nazionale l’istruttoria e il parere saranno in capo alla competente Direzione Generale del MIC, bypassando le Soprintendenze territoriali.di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, senza bisogno di deroghe emergenziali.per eventi stagionali o ripetitivi.per assicurare la redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici regionali.il Ddl prevede l’emanazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, di linee guida per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al