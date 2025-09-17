Enac, riunione del CdA all’aeroporto di Pantelleria: avviato iter per intitolazione dello scalo a Giorgio Armani

(Teleborsa) - Riunione del Consiglio di Amministrazione Enac oggi, 17 settembre, presso l’aeroporto di. Prima dell’avvio del CdA, presieduto dal Presidente Pierluigi Di Palma, sono stati ospitati gli indirizzi di saluto del Viceministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On., del Capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare Gen. S.A.Il Consiglio Enac ha accolto l’iniziativa promossa dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Sen. Matteo Salvini, di intitolare l’aeroporto di Pantelleria allo stilista, profondamente legato alla comunità pantesca, e ha disposto l’avvio di un’istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia dello stilista.Il Presidente Di Palma ha ringraziato il Viceministro MIT On. Rixi e il Capo di Stato Maggiore AM Generale Conserva per aver avviato idel CdA con indirizzi di saluto di elevato profilo istituzionale a dimostrazione della rilevanza dell’Autorità dell’aviazione civile per il sistema Paese.Per il Presidente Enac l’intitolazione dello scalo al grande stilista Armani si inserisce nel percorso didell’infrastruttura avviato dacon la gestione diretta della società in-house Enac Servizi, quale volano di crescita, sviluppo e turismo, oltre che presidio strategico per la continuità territoriale.Tra i temi trattati dal CdA, anche l’che si svolgerà a Montréal dal 23 settembre, durante la quale il Presidente Di Palma illustrerà l’iniziativa Enac "" nello Skytalk dedicato al trasporto aereo di PET in cabina e al primo volo dimostrativo ITA Airways.Hanno preso parte allail DG Enac Alexander D’Orsogna, i Consiglieri Prof.ssa Giulia De Martino, dott.ssa Benedetta Fiorini, Gen. Isp. Capo Giuseppe Antonio Lupoli, il Magistrato delegato Corte dei conti Pres. Pino Zingale, nonché i dott. Serena Lamartina, Matteo Adinolfi e Antonella Bientinesi del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente. Presenti in apertura anche il portavoce del Viceministro MIT Giuseppe Sciortino, il Capo Segreteria Mauro Mineo e l’AU Enac Servizi Marco Trombetti.