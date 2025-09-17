Milano 12:51
L'analisi di ARK Invest

Finanza
ETF tematici, da inizio anno raccolti 11 miliardi di dollari in Europa grazie ad AI e Difesa
(Teleborsa) - Da inizio anno i flussi netti sugli ETF tematici in Europa sono stati pari a +11,56 miliardi di dollari, confermando la convinzione degli investitori in alcuni megatrend chiave, in primis difesa e AI. Lo si legge in un'analisi di Rahul Bhushan, Global Head of Investment Products di ARK Invest Europe (emittente specializzato di ETF tematici).

A dominare nel 2025 continuano infatti ad essere i prodotti sula Difesa Globale, con +5,64 miliardi di dollari di flussi netti e l'appetito degli investitori che resta elevato. Seguono gli ETF sulla Difesa Europea con +3,67 miliardi di dollari: anche in questo caso le allocazioni restano consistenti in risposta ai nuovi scenari di sicurezza e agli impegni di spesa dei governi continentali. Gli investitori sembrano concentrarsi sui campioni locali con esposizione a sistemi di intelligence, elettronica della difesa e manifattura strategica.

I tematici sull'Intelligenza Artificiale occupano la terza posizione con +1,60 miliardi di dollari da inizio anno e 282 milioni raccolti ad agosto, risultando in testa in un mese che ha visto flussi più contenuti, pari a 941 milioni.

Nella classifica da inizio anno rientrano nelle prima posizioni anche gli ETF sull'Uranio (+429 milioni di dollari) e quelli sulla Cybersecurity (+398 milioni). Entrambi i temi attraggono capitali grazie a driver diversi ma durevoli: mentre l'uranio è spinto dal ritorno del nucleare nella transizione energetica, la cybersecurity ha dalla sua l'aumento delle minacce digitali e la crescente domanda di infrastrutture resilienti.

Tornando invece ad agosto, pur perdendo la leadership mensile gli ETF sulla Difesa Globale vedono comunque flussi netti per 112 milioni di dollari, mentre al terzo posto compaiono i tematici sull'Idrogeno (103 milioni di dollari), segnalando una rinnovata fiducia nelle energie pulite come pilastro della transizione energetica.

Nel mese appena passato a soffrire maggiormente sono stati invece gli ETF su Veicoli Elettrici e Batterie, con deflussi pari a -29 milioni di dollari. "L'entusiasmo di un tempo sembra essersi raffreddato, complice la visione incerta sui produttori tradizionali alle prese con il passaggio all'elettrificazione e alla guida autonoma, oltre alla ridotta attrattiva dei panieri ampi sul tema rispetto a strategie più mirate", dice Bhushan.

Anche gli ETF sul Lusso vedono deflussi significativi, con -22 milioni di dollari: "il tema in questo momento fatica a mantenere l'interesse degli investitori in un contesto che privilegia i settori tech a maggiore crescita, con la domanda dei consumatori mostra segnali di rallentamento in mercati chiave come l'Asia", si legge nell'analisi.

(Foto: Joshua Mayo su Unsplash)
