ETF tematici, da inizio anno raccolti 11 miliardi di dollari in Europa grazie ad AI e Difesa

(Teleborsa) -sono stati pari a, confermando la convinzione degli investitori in alcuni megatrend chiave, in primis difesa e AI. Lo si legge in un'analisi di Rahul Bhushan, Global Head of Investment Products di ARK Invest Europe (emittente specializzato di ETF tematici).A dominare nel 2025 continuano infatti ad essere i prodotti sula, con +5,64 miliardi di dollari di flussi netti e l'appetito degli investitori che resta elevato. Seguono gli ETF sulla Difesa Europea con +3,67 miliardi di dollari: anche in questo caso le allocazioni restano consistenti in risposta ai nuovi scenari di sicurezza e agli impegni di spesa dei governi continentali. Gli investitori sembrano concentrarsi sui campioni locali con esposizione a sistemi di intelligence, elettronica della difesa e manifattura strategica.I tematici sull'occupano la terza posizione con +1,60 miliardi di dollari da inizio anno e 282 milioni raccolti ad agosto, risultando in testa in un mese che ha visto flussi più contenuti, pari a 941 milioni.Nella classifica da inizio anno rientrano nelle prima posizioni anche gli ETF sull'(+429 milioni di dollari) e quelli sulla(+398 milioni). Entrambi i temi attraggono capitali grazie a driver diversi ma durevoli: mentre l'uranio è spinto dal ritorno del nucleare nella transizione energetica, la cybersecurity ha dalla sua l'aumento delle minacce digitali e la crescente domanda di infrastrutture resilienti.Tornando invece ad, pur perdendo la leadership mensile gli ETF sulla Difesa Globale vedono comunque flussi netti per 112 milioni di dollari, mentre al terzo posto compaiono i tematici sull'(103 milioni di dollari), segnalando una rinnovata fiducia nelle energie pulite come pilastro della transizione energetica.Nel mese appena passatosono stati invece gli ETF su, con deflussi pari a -29 milioni di dollari. "L'entusiasmo di un tempo sembra essersi raffreddato, complice la visione incerta sui produttori tradizionali alle prese con il passaggio all'elettrificazione e alla guida autonoma, oltre alla ridotta attrattiva dei panieri ampi sul tema rispetto a strategie più mirate", dice Bhushan.Anche gli ETF sulvedono deflussi significativi, con -22 milioni di dollari: "il tema in questo momento fatica a mantenere l'interesse degli investitori in un contesto che privilegia i settori tech a maggiore crescita, con la domanda dei consumatori mostra segnali di rallentamento in mercati chiave come l'Asia", si legge nell'analisi.