ETF tematici, da inizio anno raccolti 11 miliardi di dollari in Europa grazie ad AI e Difesa

(Teleborsa) - Da inizio anno
i flussi netti sugli ETF tematici in Europa
sono stati pari a +11,56 miliardi di dollari
, confermando la convinzione degli investitori in alcuni megatrend chiave, in primis difesa e AI. Lo si legge in un'analisi di Rahul Bhushan, Global Head of Investment Products di ARK Invest Europe (emittente specializzato di ETF tematici).
A dominare nel 2025 continuano infatti ad essere i prodotti sula Difesa Globale
, con +5,64 miliardi di dollari di flussi netti e l'appetito degli investitori che resta elevato. Seguono gli ETF sulla Difesa Europea con +3,67 miliardi di dollari: anche in questo caso le allocazioni restano consistenti in risposta ai nuovi scenari di sicurezza e agli impegni di spesa dei governi continentali. Gli investitori sembrano concentrarsi sui campioni locali con esposizione a sistemi di intelligence, elettronica della difesa e manifattura strategica.
I tematici sull'Intelligenza Artificiale
occupano la terza posizione con +1,60 miliardi di dollari da inizio anno e 282 milioni raccolti ad agosto, risultando in testa in un mese che ha visto flussi più contenuti, pari a 941 milioni.
Nella classifica da inizio anno rientrano nelle prima posizioni anche gli ETF sull'Uranio
(+429 milioni di dollari) e quelli sulla Cybersecurity
(+398 milioni). Entrambi i temi attraggono capitali grazie a driver diversi ma durevoli: mentre l'uranio è spinto dal ritorno del nucleare nella transizione energetica, la cybersecurity ha dalla sua l'aumento delle minacce digitali e la crescente domanda di infrastrutture resilienti.
Tornando invece ad agosto
, pur perdendo la leadership mensile gli ETF sulla Difesa Globale vedono comunque flussi netti per 112 milioni di dollari, mentre al terzo posto compaiono i tematici sull'Idrogeno
(103 milioni di dollari), segnalando una rinnovata fiducia nelle energie pulite come pilastro della transizione energetica.
Nel mese appena passato a soffrire maggiormente
sono stati invece gli ETF su Veicoli Elettrici e Batterie
, con deflussi pari a -29 milioni di dollari. "L'entusiasmo di un tempo sembra essersi raffreddato, complice la visione incerta sui produttori tradizionali alle prese con il passaggio all'elettrificazione e alla guida autonoma, oltre alla ridotta attrattiva dei panieri ampi sul tema rispetto a strategie più mirate", dice Bhushan.
Anche gli ETF sul Lusso
vedono deflussi significativi, con -22 milioni di dollari: "il tema in questo momento fatica a mantenere l'interesse degli investitori in un contesto che privilegia i settori tech a maggiore crescita, con la domanda dei consumatori mostra segnali di rallentamento in mercati chiave come l'Asia", si legge nell'analisi.(Foto: Joshua Mayo su Unsplash)