Eurotech, Intesa incrementa target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 1,00 euro
per azione (dai precedenti 0,95 euro) il target price
su Eurotech
, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), confermando la raccomandazione
"Neutral
" visto l'upside potenziale nullo.
Gli analisti scrivono che, a fine agosto, il totale degli ordini aveva già raggiunto il livello dell'anno fiscale 2024, migliorando la visibilità per il secondo semestre
del 2025, che dovrebbe vedere un solido aumento dei ricavi e un ritorno a un EBITDA positivo.
Il broker ha tuttavia rivisto al ribasso le stime di conto economico, ma migliorato l'ipotesi di indebitamento netto grazie a un rigoroso controllo del capitale circolante netto e all'iniezione di liquidità di Emera, ipotizzando che la società produca un EBITDA e un flusso di cassa positivi nel secondo semestre
del 2025.