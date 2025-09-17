Milano 14:09
Federacciai, ad agosto cresce produzione di acciaio (+7,3%) ma forte divario tra prodotti lungi e piani

Federacciai, ad agosto cresce produzione di acciaio (+7,3%) ma forte divario tra prodotti lungi e piani
(Teleborsa) - Si conferma l'espansione dell'acciaio. Ad agosto, secondo i dati comunicati da Federacciai, la produzione di acciaio, attestatasi a 821 mila tonnellate, è aumentata del 7,3% rispetto ad agosto del 2024.

Complessivamente, nel periodo gennaio-agosto 2025 i volumi produttivi si sono attestati a 13,7 milioni di tonnellate, con un aumento del 3,0% sullo stesso periodo del 2024. Nell'ultimo mese, secondo i dati disponibili, si rileva una significativa apertura della forbice produttiva tra i due comparti della produzione a caldo.

Infatti, i laminati lunghi, pari a 437 mila tonnellate, hanno segnato una crescita del 21,1% su base annua, consolidando dall'inizio dell'anno un incremento del 2,7% sullo stesso periodo del 2024 e raggiungendo gli 8 milioni di tonnellate. Di contro, i laminati piani, con 289 mila tonnellate, hanno registrato un calo del 30,5% nel confronto annuo. Grazie alla ripresa osservata nella prima parte dell'anno, la produzione del comparto, pari a 5,9 milioni di tonnellate, si mantiene in territorio positivo (+4,0%) rispetto ai primi otto mesi del 2024.

