Giappone, disavanzo commerciale sale meno delle attese ad agosto

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit nel mese di agosto 2025. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 242,5 miliardi di yen.

Il dato si confronta con il disavanzo di 118,4 miliardi a luglio 2025 e con il disavanzo di 711,4 miliardi di yen di agosto 2024.

Le attese degli analisti indicavano un disavanzo in aumento a 513,6 miliardi.

In termini di volumi, l'export segnala un calo annuale dello 0,1%, mentre le importazioni hanno registrato una discesa del 5,2%.
