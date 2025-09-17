Giappone, disavanzo commerciale sale meno delle attese ad agosto

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone
chiude in deficit nel mese di agosto
2025. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 242,5 miliardi di yen.
Il dato si confronta con il disavanzo di 118,4 miliardi a luglio
2025 e con il disavanzo di 711,4 miliardi di yen di agosto 2024
.
Le attese degli analisti
indicavano un disavanzo in aumento a 513,6 miliardi.
In termini di volumi, l'export
segnala un calo annuale dello 0,1%, mentre le importazioni
hanno registrato una discesa del 5,2%.