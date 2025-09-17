Lagarde (BCE): finanza non bancaria è salita al 400% del PIL nell'eurozona

(Teleborsa) - "Uno dei principali cambiamenti strutturali nel sistema finanziario degli ultimi due decenni è stata la. Nell'area euro, le istituzioni non bancarie - dai fondi di investimento e dalle compagnie di assicurazione ai fondi del mercato monetario e ai veicoli di cartolarizzazione - sono passate da circa il 140% del PIL nel 1999 a quasi il 400% oggi". Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea (BCE), alla decima conferenza annuale di ricerca della BCE.Di conseguenza, "svolgono une nella gestione del risparmio di famiglie e imprese - ha aggiunto - Le istituzioni non bancarie rappresentano ormai oltre il 60% del settore finanziario dell'area euro".Lagarde ha anche sottolineato che ilopera "in un, trainato sia dall'innovazione tecnologica che dall'emergere di istituzioni non bancarie. Innanzitutto, la tecnologia mette alla prova i modelli di business delle banche attraverso l'ascesa delle fintech e di nuove innovazioni come le stablecoin, qualora queste acquisiscano una notevole efficacia. Oltre a ciò, la tecnologia amplifica sia la velocità che la portata con cui questi rischi possono concretizzarsi".Secondo la presidente della BCE, "i settori bancario e non bancario non solo stanno cambiando rapidamente, ma. Nell'area euro, ad esempio, l'esposizione patrimoniale delle banche verso il settore non bancario è considerevole e, in media, rappresenta circa il 10% del totale delle attività degli istituti significativi".Nonostante questa evoluzione in atto, "le- ha sostenuto - Il settore non bancario affronta rischi di liquidità e leva finanziaria, le banche affrontano la trasformazione delle scadenze e il rischio di assunzione di rischi, e gli emittenti di stablecoin affrontano rischi di rimborso e di riservazione".