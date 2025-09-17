Milano 17:35
Lollobrigida: “Macfrut è una grande vetrina per l’Italia e per il mondo”
(Teleborsa) - "Macfrut, che si terrà a Rimini dal 21 al 23 aprile 2026, è un evento straordinariamente importante, una grande vetrina in cui c'è l'occasione per tante nazioni di conoscere ciò che l'Italia sa fare e, dal canto loro, di valorizzare i prodotti dei loro paesi". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un video messaggio inviato in occasione della presentazione di Macfrut in corso a Catania.

Quest'anno, infatti, la Sicilia sarà regione partner del grande evento fieristico internazionale. "Solo un anno fa scegliemmo la Sicilia per il più grande appuntamento agricolo dell'ultimo decennio in Italia, il G7 agricoltura e l'Expo, per mostrare cosa la nostra nazione sappia fare in campo agricolo. I risultati straordinariamente importanti ottenuti in questo settore - ha concluso il ministro- ci inorgoglisono ma non ci bastano e vogliamo fare sempre di più. In questo contesto, il sistema fieristico è elemento essenziale e Macfrut è ogni volta più partecipata".





