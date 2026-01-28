Presentata in anteprima alla Camera dei Deputati la mostra "Hokusai. Il grande maestro dell'arte giapponese"

(Teleborsa) - A partire dalospiterà una mostra di eccezionale rilevanza: la più grande mostra mai dedicata in Italia a(1760–1849), il più importante, figura chiave della cultura visiva universale.Hokusai è il principale protagonista della produzione artistica del periodo Edo (1603–1863), quella magnifica stagione compresa tra il 1603 e il 1868 che vede la maggiore fioritura della cultura del "Mondo fluttuante", l'ukiyo-e, creando nuovi valori per l'arte classica giapponese.Pittore e incisore prolifico e immaginifico, Hokusai è conosciuto in tutto il mondo soprattutto per ledi una visione poetica e sorprendentemente moderna.La mostra ripercorre il percorso creativo di Hokusai, dalle opere legate alla tradizione quali Le cinquantatré stazioni del Tokaido, passando attraverso tutti i suoi capolavori quali la Grande Onda presso Kanagawa e le Trentasei Vedute del Monte Fuji, fino alle opere più rivoluzionarie quali i celebri Manga e altri album illustrati a motivi decorativi.Sono oltre, provenienti dalla prestigiosa collezione del, molto noto in Giappone, che presta eccezionalmente per la prima volta le sue opere in Italia.Oltre alle magnifiche opere di Hokusai, la mostra presenta libri rarissimi e preziosi oggetti giapponesi, tra cui laccature, smalti cloisonné, accessori da viaggio, armature, elmi e spade, oltre a esempi di strumenti musicali classici. I costumi tradizionali – kimono, giacche haori e fasce obi – accompagnano visivamente il racconto, creando un dialogo continuo tra arte, vita quotidiana e spiritualità.Le sale di Palazzo Bonaparte, immerse nell'eleganza senza tempo del Giappone, restituiranno tutta la forza innovativa di un artista che ha profondamente influenzato l'immaginario occidentale, ispirando Monet, Van Gogh e l'intero movimento impressionista, o persino compositori come Claude Debussy, definendo un modello visivo e musicale riconosciuto in tutto il mondo.Hokusai è stato ed è ancora oggi un ponte tra il mondo orientale e quello occidentale, l'artista che più di ogni altro ha consentito unche continuano a influenzarsi e arricchirsi reciprocamente.E' per questo motivo che è stato scelto per rappresentare l'evento culturale più rilevante del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.Promossa dal Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, con il patrocinio del, dell', della– Assessorato alla Cultura, la mostra – curata da- è realizzata in collaborazione con il, ed è prodotta e. Main partner dell'esposizione è laLa mostra vede come sponsor. Il catalogo è edito daAlla presentazione in anteprima alla Camera dei Deputati hanno partecipato:, curatrice della mostra;, Presidente Fondazione Terzo Pilastro Internazionale;, Responsabile produzioni e progetti internazionali Arthemisia;, Direttore del Museo Nazionale di Cracovia;, Presidente della 7ª Commissione Cultura della Camera dei deputati;, Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia; Min., Vice Capo Missione dell'Ambasciata del Giappone.