Presentata in anteprima alla Camera dei Deputati la mostra "Hokusai. Il grande maestro dell'arte giapponese"

(Teleborsa) - A partire dal 27 marzo 2026 Palazzo Bonaparte a Roma
ospiterà una mostra di eccezionale rilevanza: la più grande mostra mai dedicata in Italia a Katsushika Hokusai
(1760–1849), il più importante artista giapponese
, figura chiave della cultura visiva universale.
Hokusai è il principale protagonista della produzione artistica del periodo Edo (1603–1863), quella magnifica stagione compresa tra il 1603 e il 1868 che vede la maggiore fioritura della cultura del "Mondo fluttuante", l'ukiyo-e, creando nuovi valori per l'arte classica giapponese.
Pittore e incisore prolifico e immaginifico, Hokusai è conosciuto in tutto il mondo soprattutto per le sue stampe Ukiyo-e dove la natura, il movimento dell'acqua, il paesaggio, le figure femminili e la vita del popolo giapponese diventano protagonisti
di una visione poetica e sorprendentemente moderna.
La mostra ripercorre il percorso creativo di Hokusai, dalle opere legate alla tradizione quali Le cinquantatré stazioni del Tokaido, passando attraverso tutti i suoi capolavori quali la Grande Onda presso Kanagawa e le Trentasei Vedute del Monte Fuji, fino alle opere più rivoluzionarie quali i celebri Manga e altri album illustrati a motivi decorativi.
Sono oltre 200 le opere esposte
, provenienti dalla prestigiosa collezione del Museo Nazionale di Cracovia
, molto noto in Giappone, che presta eccezionalmente per la prima volta le sue opere in Italia.
Oltre alle magnifiche opere di Hokusai, la mostra presenta libri rarissimi e preziosi oggetti giapponesi, tra cui laccature, smalti cloisonné, accessori da viaggio, armature, elmi e spade, oltre a esempi di strumenti musicali classici. I costumi tradizionali – kimono, giacche haori e fasce obi – accompagnano visivamente il racconto, creando un dialogo continuo tra arte, vita quotidiana e spiritualità.
Le sale di Palazzo Bonaparte, immerse nell'eleganza senza tempo del Giappone, restituiranno tutta la forza innovativa di un artista che ha profondamente influenzato l'immaginario occidentale, ispirando Monet, Van Gogh e l'intero movimento impressionista, o persino compositori come Claude Debussy, definendo un modello visivo e musicale riconosciuto in tutto il mondo.
Hokusai è stato ed è ancora oggi un ponte tra il mondo orientale e quello occidentale, l'artista che più di ogni altro ha consentito un dialogo culturale profondo e duraturo tra due tradizioni artistiche
che continuano a influenzarsi e arricchirsi reciprocamente.
E' per questo motivo che è stato scelto per rappresentare l'evento culturale più rilevante del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.
Promossa dal Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma
, dell'Ambasciata del Giappone in Italia
, della Regione Lazio e del Comune di Roma
– Assessorato alla Cultura, la mostra – curata da Beata Romanowicz
- è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale di Cracovia
, ed è prodotta e organizzata da Arthemisia
