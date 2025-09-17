Milano 17:35
Lottomatica, buyback per oltre 4,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dall'8 al 12 settembre 2025, complessivamente 218.398 azioni ordinarie al prezzo medio di 22,6041 euro per euro, per un controvalore pari a 4.936.686,70 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 2.998.361 azioni proprie, pari all'1,192% delle azioni ordinarie in circolazione.

Sul listino milanese, giornata incolore per Lottomatica, che chiude la seduta del 17 settembre con una variazione percentuale negativa dell'1,26% rispetto alla sessione precedente.



