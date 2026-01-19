Lottomatica, il calendario finanziario del 2026

Azienda leader in Italia nel settore dei giochi

(Teleborsa) - L'ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026 e delleper la presentazione dei dati contabili.Inoltre, in linea con la politica dei, i vertici di Lottomatica hanno indicato che la data di stacco dell'eventuale dividendo è prevista nel mese di: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati