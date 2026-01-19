Milano 15:34
45.228 -1,25%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 15:34
10.205 -0,30%
Francoforte 15:34
24.994 -1,20%

Lottomatica, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Lottomatica, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - L'Azienda leader in Italia nel settore dei giochi ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026 e delle conference call per la presentazione dei dati contabili.
Inoltre, in linea con la politica dei dividendi, i vertici di Lottomatica hanno indicato che la data di stacco dell'eventuale dividendo è prevista nel mese di maggio 2026.


Lunedì 02/03/2026
CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Martedì 03/03/2026
Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati

Giovedì 30/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione

Martedì 05/05/2026
CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026

Mercoledì 06/05/2026
Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati

Mercoledì 29/07/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 30/07/2026
Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati

Lunedì 02/11/2026
CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026

Martedì 03/11/2026
Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati
Condividi
```