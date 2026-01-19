Lottomatica, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - L'Azienda leader in Italia nel settore dei giochi
ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026 e delle conference call
per la presentazione dei dati contabili.
Inoltre, in linea con la politica dei dividendi
, i vertici di Lottomatica hanno indicato che la data di stacco dell'eventuale dividendo è prevista nel mese di maggio 2026
. Lunedì 02/03/2026 CDA
: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 Martedì 03/03/2026 Appuntamento
: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati Giovedì 30/04/2026 Assemblea
: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione Martedì 05/05/2026 CDA
: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026 Mercoledì 06/05/2026 Appuntamento
: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati Mercoledì 29/07/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 30/07/2026 Appuntamento
: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati Lunedì 02/11/2026 CDA
: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026 Martedì 03/11/2026 Appuntamento
: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati