Moltiply Group ha avviato un programma di buyback

(Teleborsa) -ha reso noto che in data2025, haautorizzato dall'assemblea ordinaria del 23 aprile 2025.L'autorizzazione vale per 18 mesi, entro il limite del 20% del capitale sociale, basata sugli utili distribuibili e le riserve disponibili.Le azioni acquistate saranno destinate anche ai piani di stock option per dipendenti, amministratori e collaboratori del gruppo.MOL ha ricordato infine che attualmente detiene in portafoglio complessivamente 1.434.991 azioni proprie, pari al 3,587% circa del capitale sociale.In Borsa, intanto, ilallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 42,5 euro.