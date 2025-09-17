Milano 15:41
Moltiply Group ha avviato un programma di buyback

Azioni proprie, Finanza
Moltiply Group ha avviato un programma di buyback
(Teleborsa) - Moltiply Group ha reso noto che in data 16 settembre 2025, ha iniziato un programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'assemblea ordinaria del 23 aprile 2025.

L'autorizzazione vale per 18 mesi, entro il limite del 20% del capitale sociale, basata sugli utili distribuibili e le riserve disponibili.

Le azioni acquistate saranno destinate anche ai piani di stock option per dipendenti, amministratori e collaboratori del gruppo.

MOL ha ricordato infine che attualmente detiene in portafoglio complessivamente 1.434.991 azioni proprie, pari al 3,587% circa del capitale sociale.

In Borsa, intanto, il Broker online per i mutui alle famiglie allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 42,5 euro.


