Moltiply Group, Intesa alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 57,3 euro
per azione (dai precedenti 57,0 euro) il target price
su Moltiply Group
(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 36%.
Gli analisti affermano che i risultati del primo semestre
del 2025 sono stati solidi e sostanzialmente in linea con le aspettative
, con prospettive positive per entrambe le divisioni. L'integrazione con Verivox è una priorità assoluta, e il management intravede un chiaro potenziale di miglioramento.
Secondo il broker, Moltiply beneficerà di diversi catalyst a breve e medio termine, rafforzando la sua equity story. "Riteniamo che la linea di business International Markets sia un motore chiave
per la crescita e l'ulteriore diversificazione, con l'integrazione della recente acquisizione in fase avanzata e destinata a migliorare il business nel tempo", si legge nella ricerca.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)