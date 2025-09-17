Milano 12:37
Finanza, Consensus
Moltiply Group, Intesa alza target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 57,3 euro per azione (dai precedenti 57,0 euro) il target price su Moltiply Group (in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 36%.

Gli analisti affermano che i risultati del primo semestre del 2025 sono stati solidi e sostanzialmente in linea con le aspettative, con prospettive positive per entrambe le divisioni. L'integrazione con Verivox è una priorità assoluta, e il management intravede un chiaro potenziale di miglioramento.

Secondo il broker, Moltiply beneficerà di diversi catalyst a breve e medio termine, rafforzando la sua equity story. "Riteniamo che la linea di business International Markets sia un motore chiave per la crescita e l'ulteriore diversificazione, con l'integrazione della recente acquisizione in fase avanzata e destinata a migliorare il business nel tempo", si legge nella ricerca.

