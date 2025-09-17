OVS, miglior semestre di sempre. Positivo il contributo di Goldenpoint

(Teleborsa) - OVS
ha chiuso il primo semestre con le vendite nette
che raggiungono i 793 milioni, in crescita di oltre il 4% rispetto al primo semestre 2024. Ottimi i risultati sia nell’abbigliamento, in particolare nel segmento donna che ha beneficiato del grande apprezzamento di Les Copains, sia nel beauty, che continua a registrare una crescita a doppia cifra.
Il margine commerciale rettificato supera il 60% sulle vendite, in costante crescita.
L'EBITDA rettificato
raggiunge i €102 milioni, con un incremento di €13 milioni rispetto agli €89 milioni del primo semestre 2024. EBITDA margin al 12,8% sulle vendite, in crescita rispetto all'11,7% dello stesso periodo dell'anno precedente.
L’utile netto rettificato
è di €46 milioni, in aumento del 32% rispetto al primo semestre 2024.
Al 31 luglio 2025 l’indebitamento finanziario rettificato
era di €294 milioni e riflette l’effetto del consolidamento di Goldenpoint, un profilo di assorbimento di cassa in linea con la normale stagionalità e complessivi €46 milioni di dividendi distribuiti ed azioni proprie acquistate negli ultimi dodici mesi.
Il gruppo fa sapere che il secondo semestre "è iniziato con le vendite a parità del mese di agosto in crescita a doppia cifra rispetto al 2024. I risultati sin qui conseguiti consolidano le aspettative di crescita complessiva nell’esercizio".