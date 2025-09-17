PGCASA.IT svela i trend positivi del mercato casa 2025: dall’efficienza energetica al ritorno dell’artigianato locale

(Teleborsa) -, piattaforma leader per preventivi e notizie nel mondo dei servizi per la casa, presenta un'analisi approfondita delle. Nonostante un contesto in continua evoluzione, emergono con forza, evidenziando una sempre maggiore attenzione degli italiani verso interventi diA livello regionale,, in valori assoluti, per numero di richieste di interventi, seguita da Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto. Regioni come Valle d'Aosta, Abruzzo, Sardegna e Sicilia hanno mostrato una crescita maggiore nelle richieste (medie) mensili nel 2025 rispetto al 2024, suggerendo una dinamicità in espansione anche in territori meno tradizionalmente al centro del mercato degli interventi per l’abitazione.Il comparto delle ristrutturazioni si conferma come. Nonostante una leggera flessione a livello complessivo, il settore mantiene volumi elevatissimi, posizionandosi ancora una volta come il best performer assoluto.Il- Un segnale particolarmente incoraggiante arriva dal segmento dei serramenti e infissi, che ha registrato, nei primi 6 mesi del 2025 contro i primi 6 mesi del 2024, una– il più alto incremento tra tutte le macrocategorie analizzate. Questo dato sottolinea una, con performance straordinarie.A livello provinciale, spiccano Taranto con + 146%, Verona con +70%, Lecce con +38% e Brescia con +26%, confermando una domanda resiliente anche al di fuori degli incentivi più ampi.Tinteggiature protagoniste nelle case italiane - Parallelamente, lecon una geografia della crescita che rivela interessanti dinamiche territoriali. Tra le regioni, la Calabria guida anche questo segmento con un eccezionale +129%, seguita da Sardegna (+63%) e Sicilia (+50%).Tra le province, Cosenza si distingue con +120%, Salerno con +80% e Novara con +78%, mentre le grandi città mostrano trend positivi più contenuti: Roma +11%, Napoli +33% e Venezia +42%.L'analisi di Pgcasa.it evidenzia unao. Con un + 30% a livello nazionale, è il Sud Italia a fare da traino nell’interesse verso le energie rinnovabili: Sardegna (+23%) e Sicilia (+10%) guidano la transizione energetica tra le regioni, mentre a livello provinciale emergono crescite esplosive a Bari (+108%) e Catania (+104%). Il Nord non resta indietro, con Milano che cresce del +27%, Padova del +25% e Treviso che raggiunge un notevole +56%.Con l'arrivo della bella stagione, il, posizionandosi come uno dei trend stagionali più dinamici. La macrocategoria condizionatori, a livello di volumi, si conferma tra le top performer, con richieste in linea al 2024. A livello regionale traina la Lombardia con un +20% e Milano che tocca il +39%. Anche Roma registra un solido +10%, mentre Agrigento sorprende con +33%.La realizzazione di piscine interrate è in forte crescita,dimostrando il desiderio degli italiani di trasformare i propri spazi esterni in vere e proprie oasi di relax. È interessante notare come la programmazione di questi interventi inizi già tra febbraio e marzo, indicando una pianificazione anticipata per prepararsi alla stagione estiva.Fuori dal perimetro degli incentivi, emergono tendenze che delineano un cambiamento profondo nelle abitudini di consumo degli italiani. Anche nel nostro Paese sembra si cominci ad adottare con convinzione la politica delle 3R:Pertanto, la riparazione batte la sostituzione: il settore della riparazione di elettrodomestici presenta un incremento del +3%, suggerendo una crescente propensione al riuso e alla riparazione, in linea con una maggiore consapevolezza ambientale e un'ottimizzazione delle risorse familiari. L’incremento più rilevante di richieste di riparazioni si registra in Abruzzo (+73%). Tra le province, spiccano Napoli (+20%) e Bologna (+14%).La macrocategoriafanno registrare una crescita interessante, spinte da una rinnovata attenzione all'interior design e alla personalizzazione degli spazi abitativi. La figura del falegname, con la sua capacità di restaurare e creare mobili su misura, sta vivendo un vero e proprio revival: il Friuli-Venezia Giulia guida la crescita tra le regioni, con +91%, seguito da Toscana (+35%) e Sicilia (+30%). A livello provinciale, Brescia registra +50%, seguita da Torino (+30%).Nel comparto arredamento, emergono performance eccezionali in Friuli (+133%), Calabria (+75) e Abruzzo (+25%). Tra le città, Venezia si distingue con +87%, Palermo con +11% e Bari con +17%."I dati di Pgcasa.it per il 2025 rivelano un mercato della casa in fermento, caratterizzato da una domanda sostenuta per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, un forte interesse per il comfort estivo e una rinnovata attenzione verso il riuso e l'artigianato di qualità. La piattaformafornendo strumenti e informazioni per navigare al meglio in questo scenario dinamico che sta ridisegnando la geografia economica del paese, con il Sud sempre più protagonista della transizione energetica e il Nord che mantiene la leadership nei volumi assoluti", commenta