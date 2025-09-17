Presentata la seconda edizione di Italian Political Awards, il premio che valorizza l’attività dei parlamentari

(Teleborsa) - Si è svolta a Roma, presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati, la presentazione della seconda edizione del(IPA), ideato e promosso dall’associazione, costituita a inizio 2023 da Giuseppe De Lucia, Marzia Bilotta, Giuseppe Razzano, Vincenzo Manfredi, Michele Vitiello e Valentina Cefalù. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con lae la(FERPI).Il(IPA) riconosce e valorizza le eccellenze della, premiando i membri del Parlamento italiano che si sono distinti per le loro attività parlamentari e che hanno contribuito in modo significativo nel processo di policy. Con questa seconda edizione, gli Italian Political Awards si confermano un'occasione unica per dare visibilità alle migliori esperienze nel panorama politico nazionale e stimolare un confronto costruttivo sul futuro delle istituzioni e del Paese, promuovendo una cultura istituzionale fondata su competenza, impegno e trasparenza.Sono sette le categorie in gara per il 2025: Difesa, Esteri, Ambiente ed energia, Innovazione digitale, Infrastrutture e trasporti, Cultura e Sanità. Per ogni categoria sarà definita unadi 4 nomi tra i quali, durante una cerimonia di premiazione che avrà luogo martedì 7 ottobre 2025 presso la sede dell’Università LUISS, a Roma, verrà proclamato il vincitore. In questa edizione, sono previsti anche un riconoscimento alla carriera e le menzioni di Parlamento Magazine.Ladelle diverse categorie sarà composta da: Francesco Giorgino, Docente LUISS e Direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale; Nicola Lupo, Ordinario di Diritto delle assemblee elettive, Presidente, Direttore del Centro studi sul Parlamento LUISS Guido Carli; Paolo Aquilanti, già Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente della Fondazione Ri.MED; Emilia Campochiaro, già Responsabile dell’Archivio storico del Senato della Repubblica; Vincenzo Lippolis, già Vicesegretario generale della Camera dei Deputati, Presidente dell’ARSAE; Antonio Malaschini, già Segretario generale del Senato della Repubblica; Elisabetta Serafin, già Segretario Generale del Senato, Presidente Saipem SpA.L’idea dell’Italian Political Awards (IPA) è nata dall’esperienza del– un premio assegnato ogni anno ai deputati del Parlamento europeo che si sono distinti per il loro impegno a favore dell'Unione europea e per il loro contributo ai lavori parlamentari., Vicepresidente della Camera dei Deputati, ha dichiarato: "Il premio che state portando avanti con gli Italian Political Awards, volto a valorizzare l’eccellenza, è davvero prezioso. Troppo spesso si parla poco di ciò che accade all’interno delle istituzioni. Raccontare l’impegno quotidiano dei parlamentari al servizio dei cittadini è fondamentale per proteggere la nostra democrazia. Le categorie che avete scelto delineano una mappa chiara di ciò che è sempre più necessario fare. La vostra iniziativa merita un plauso e mi auguro che, con il tempo, possa riscuotere un’eco sempre maggiore".Per, Vicepresidente del Senato della Repubblica: "Attraverso questo premio riconosciamo il grande lavoro che viene svolto quotidianamente dai parlamentari. Fare il politico non è una cosa negativa e va oltre tutti quegli insulti che riceviamo ogni giorno sui social network. Quindi, attraverso questo riconoscimento, rendiamo merito a tutti quei colleghi che sono in Commissione e in Aula e svolgono un grande lavoro per il Paese"., Presidente di Italian Politics, ideatore del premio, ha sottolineato: "Il premio valuta la capacità di elaborare delle proposte politiche che sono in linea con i nostri tempi, ovvero la capacità di gestire la complessità della società, di risolvere i problemi della vita dei cittadini e di ascoltare le esigenze che arrivano dal territorio. Per questa seconda edizione c’è molta attesa, la giuria ha fatto un ottimo lavoro e il 7 ottobre annunceremo i nominativi dei premiati. L’obiettivo è quello di dare evidenza del buon lavoro che viene fatto in Parlamento".Secondo, Dean della School of Government della LUISS: "Questa iniziativa nasce da un’idea di Italian Politics in un momento complesso di ridefinizione delle democrazie parlamentari. Questo premio vuole rappresentare un piccolo contributo del mondo accademico affinché si possa accendere una luce più forte sull’attività parlamentare, valorizzando quei principi e valori che sono eterni in quanto non negoziabili, validi sin dai tempi di Aristotele. Al tempo stesso, questi stessi principi devono sapersi confrontare con il contesto e con le sfide del presente. Nell’assegnazione dei premi non prevarrà il criterio quantitativo: le decisioni saranno prese sulla base di indagini approfondite e sottoposte al vaglio di una giuria composta da personalità altamente qualificate"., Segretario Generale FERPI, ha affermato: "È imprescindibile il connubio tra politica e comunicazione, nella prospettiva di promuovere un dialogo costante tra governanti e governati. L’intento è valorizzare l’impatto delle singole attività parlamentari, restituendo visibilità al ruolo della rappresentanza. Occorre recuperare la capacità di interpretare l’azione politica, di raccontare il lavoro quotidiano che porta alla nascita di una legge o di un emendamento, trasferendone il senso all’esterno. L’obiettivo è restituire la passione per la politica, nella consapevolezza che essa rappresenta l’essenza che qualifica il nostro agire nella società".