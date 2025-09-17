Milano 16:38
Economia, PMI
Protocollo CDP-Confindustria, Fossa (Luiss): “Università siano ponte fra studenti e imprese”
(Teleborsa) - “Sono orgoglioso che questo sia avvenuto in questa Università, perchè l’università deve essere un ponte per avvicinare gli studenti alle aziende e perchè la posizione di questi venga messa effettivamente in pratica”. Queste le parole del Presidente della Luiss Giorgio Fossa, parlando a margine della firma del protocollo d’intesa da parte di Confindustria e Cassa Depositi e Prestiti che si è tenuto nella Sala delle Colonne dell’Università Luiss Guido Carli. Un accordo siglato per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Paese e rispondere con efficacia e tempismo alle sfide che le imprese dovranno affrontare.


Il Presidente dell’Ateneo ha sottolineato come “siamo in un momento particolarmente difficile a livello globale, però è anche vero che nelle difficoltà, la storia ci insegna, che nascono grandi opportunità e per saperle cogliere abbiamo bisogno anche di azioni come questo accordo appena siglato tra il mondo industriale e quello della finanza”.
