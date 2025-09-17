Rithm Capital acquista Paramount per 1,6 miliardi di dollari

Paramount Group

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale alternativo globale, ha stipulato undi, fondo di investimento immobiliare verticalmente integrato che possiede, gestisce, amministra e riqualifica immobili adibiti a uffici a New York e San Francisco, per un corrispettivo totale in contanti per gli azionisti di Paramount di circaIlcomprende 13 immobili di proprietà e 4 in gestione, per un totale di oltre 13,1 milioni di piedi quadrati (circa 12,7 milioni di metri quadrati), di cui l'85,4% è attualmente locato al 30 giugno 2025.In base ai termini dell'accordo,, Rithm acquisirà tutte le azioni ordinarie Paramount in circolazione al prezzo di 6,60 dollari per azione. Rithm prevede di finanziare l'operazione con una combinazione di liquidità e potenziali opportunità derivanti da coinvestitori."Riteniamo che l'acquisizione di Paramount rappresenti un'opportunità generazionale che fungerà da trampolino di lancio per sviluppare la nostra piattaforma immobiliare commerciale e di gestione patrimoniale e per espandere il nostro modello proprietario-operatore - ha dichiarato- Il portafoglio Paramount è situato in città in cui siamo fermamente convinti della ripresa dei fondamentali del mercato degli uffici, tra cui il miglioramento dei canoni di locazione, un contesto di tassi di interesse più favorevoli e una domanda in crescita".