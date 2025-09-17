StubHub debutta al NYSE con capitalizzazione di 8,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - StubHub
, marketplace statunitense di biglietti di eventi dal vivo, ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO)
di 34.042.553 azioni ordinarie di Classe A a un prezzo di 23,50 dollari per azione (a metà della forchetta individuata in precedenza
). L'azienda ha raccolto circa 800 milioni di dollari e ottenuto una valutazione di 8,6 miliardi di dollari.
Inoltre, StubHub ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni
per acquistare fino a un massimo di ulteriori 5.106.382 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.
Le azioni inizieranno a essere negoziate sul New York Stock Exchange
(NYSE) oggi, 17 settembre 2025, con il simbolo "STUB".
StubHub è un leader mondiale nel mercato secondario dei biglietti per eventi dal vivo. Attraverso StubHub in Nord America e viagogo a livello internazionale
, StubHub serve clienti in oltre 200 paesi e territori, supportando oltre 30 lingue e accettando pagamenti in oltre 45 valute.
StubHub ha registrato una perdita netta
di 76 milioni di dollari su un fatturato
di 827,9 milioni di dollari nei sei mesi conclusi il 30 giugno, rispetto a una perdita netta di 24 milioni di dollari su un fatturato di 803,5 milioni di dollari nello stesso periodo del 2024. Le vendite lorde di merchandising di StubHub, che rappresentano il valore totale pagato dagli acquirenti di biglietti, incluse commissioni e proventi ai venditori, sono salite a 4,4 miliardi di dollari nei sei mesi conclusi il 30 giugno, superando i 3,9 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.