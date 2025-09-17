Trump è arrivato a Londra. Nuovo round di trattative su dazi e Ucraina

(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump
è atterrato ieri sera a Londra
a bordo dell'Air Force One, assieme alla first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato in Regno Unito
, un onore mai concesso ad alcun Presidente nella storia. Ad accoglierlo diplomatici, autorità e dignitari di corte, la parata d'onore e, in rappresentanza del governo, il Ministro degli esteri Yvette Cooper.
A Londra, Trump e la First Lady
saranno ospiti presso la residenza dell'ambasciatore USA nel Regno Unito, Warren Stephens, a Winfield House
, nel cuore di Regent Park.
Ricevendo l'invito, Trump ha detto di considerarlo "un grande onore"
, dopo aver visitato la prima volta Londra nel 2019, sotto il regno di Elisabetta II. Il protocollo prevede oggi l'accoglienza al Castello di Windsor,
con una cerimonia solenne, da parte di re Carlo III
, che ha detto di considerare "un amico" e "un gentlemen elegante", mentre è stato fissato per giovedì il vertice politico col premier Keir Starmer
.
E proprio con Starmer, il leader statunitense cercherà di ribadire la fratellanza che unisce Stati uniti e Regno Unito, mettendo sul tavolo i temi più caldi del momento. Dal canto suo il Premier britannico tenterà di convincere Trump a sostenere l'azione
europea a favore dell'Ucraina
e definire più in dettaglio l'accordo commerciale
stretto con gli USA.
Per quanto concerne la questione dei dazi
, Londra avrebbe messo da parte il proposito di eliminare i dazi sull'acciaio
britannico, di fronte alla evidente resistenza di Trump ad abbandonare una posizione che ritiene fondamentale, e punterebbe piuttosto ad assicurarsi che le tariffe resteranno ferme al 25% per molto tempo. Dal canto suo, Trump
ha lasciato intendere di essere aperto ad alcune concessioni commerciali
al Regno Unito, per facilitare l'attuazione dell'accordo tariffario annunciato a maggio.
Stati Uniti e Regno Unito si preparavano anche ad annunciare una più stretta cooperazione sugli asset digitali
, comprese le criptovalute.
Altro tema cruciale sarà l'Ucraina
e, su questo punto, Starmer
, che guida la coalizione dei Volenterosi, tenterà di portare dalla sua Trump
, che evidentemente propende più per sposare la linea di Vladimir Putin. Anche su Israele le posizioni sono molto distanti
, essendo stato il sostegno di Trump criticato a livello internazionale.