UK, inflazione stabile come da attese ad agosto: +3,8% su anno

(Teleborsa) - Senza sorprese l'nel mese di2025. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un crescita dello 0,3%, in linea con le stime degli analisti, e superiore al +0,1% del mese precedente., la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,8%, come da attese e uguale al mese precedente.Lehanno contribuito maggiormente al ribasso;per motori hanno contribuito in modo significativo, compensando parzialmente, al rialzo.Ildell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è salito dello 0,3% su base mensile, dopo il +0,2% di luglio. La variazione tendenziale si attesta al 3,6%, sotto il +3,7% atteso dal mercato e al +3,8% del mese precedente.