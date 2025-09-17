Milano 16-set
UK, inflazione stabile come da attese ad agosto: +3,8% su anno

(Teleborsa) - Senza sorprese l'inflazione del Regno Unito nel mese di agosto 2025. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un crescita dello 0,3% su base mensile, in linea con le stime degli analisti, e superiore al +0,1% del mese precedente.

Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,8%, come da attese e uguale al mese precedente.

Le tariffe aeree hanno contribuito maggiormente al ribasso; ristoranti, alberghi e carburanti per motori hanno contribuito in modo significativo, compensando parzialmente, al rialzo.

Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è salito dello 0,3% su base mensile, dopo il +0,2% di luglio. La variazione tendenziale si attesta al 3,6%, sotto il +3,7% atteso dal mercato e al +3,8% del mese precedente.
