USA, crollano i nuovi cantieri ad agosto. Giù anche i permessi edilizi

(Teleborsa) - Giungono dati negativi ad agosto dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato una flessione dell'8,5%, attestandosi a 1,307 milioni di unità, dopo l'aumento del 3,4% registrato a luglio (dato rivisto da +5,2%) e rispetto ai 1,370 milioni attesi dagli analisti ed i 1.429 milioni del mese precedente.

I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un calo del 3,7% a 1,312 milioni di unità, dopo il -2,2% registrato il mese precedente e rispetto ai 1,370 milioni attesi dagli analisti.
