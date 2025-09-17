Milano 17:13
USA, scorte petrolio settimanali scivolano di 9,3 milioni di barili

Negli ultimi sette giorni al 12 settembre 2025

(Teleborsa) - Sono scese a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 12 settembre 2025, sono saliti di circa 3,9 milioni di barili a 415,4 MBG, contro attese per un incremento di 1,4 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 4 MBG, arrivando a 124,7 MBG, contro attese per una salita di 1,1 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una discesa di 2,3 milioni a quota 217,6 MBG (era atteso un decremento di 0,7 milioni).

Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,5 milioni a 405,7 MBG.
