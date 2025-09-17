Welfare Tech: CDP Venture investe più di 4 Milioni in Startup

(Teleborsa) - Ilè l'insieme delle soluzioni tecnologiche, delle piattaforme digitali e dei software che abilitano, gestiscono e rendono fruibile il piano di welfare aziendale e che modernizza e rende efficiente l'erogazione dei benefit. Fanno parte di questo settore, ad esempio, i servizi die tutto il mondo delSu questo settore si concentra Personae, un programma di accelerazione per startup voluto da, che ha di recente chiuso il terzo bando della sua storia, selezionandoche vanno ad unirsi alle, con un totale di 4 milioni investiti in 3 anni, portando Personae a diventare ilin Italia.Dal punto di vista della finanza pubblica, entro il 2030 sarà necessario reperireperla sostenibilità del sistema di. Eppure la filiera estesa del welfare italiano è composta da oltre 425 mila enti e oltre 4,3milioni di lavoratori, per un valore della produzione che supera i 200 miliardi di euro (Rapporto 2024 del Think Tank “Welfare, Italia”, Unipol Gruppo e The European House – Ambrosetti); Personae, con la sua attività, mira dunque acome catalizzatori dicomplementare a sistemi di welfare pubblico, sostenendo lo sviluppo di progetti che rispondano in modo innovativo alle sfide più attuali. Il Welfare Aziendale d'altra parte sta diventando un, ed il suo valore come settore è passato da 3,2 miliardi nel 2023 a 3,5 miliardi nel 2024, con la media di investimento in welfare delle aziende italiane che si posiziona poco sotto ai 3000€ annui per dipendente (fonte: AIWA)Il settore è quindi strategico per le aziende che ne usufruiscono e ricco di opportunità per le startup che decidono di entrare nel mercato, e l’edizione di quest’anno ne è la riprova: le otto startup che hanno preso parte al programma, selezionate tra, hanno tutte dimostrato di detenere caratteristiche di offrire un migliore accesso ai servizi, di facilitare il bilanciamento tra vita personale e carriera, oppure di essere in grado di promuovere inclusione e nuovi approcci ai bisogni di relazionalità e vita sociale. Tra loro ci sono, realtà che offrono, supporto aa soggetti fragili, piattaforme digitali per la gestione e ottimizzazione deidi dipendenti e collaboratori e, infine, startup che, con prodotti e servizi dedicati,dedicandosi alla loro sicurezza e salute.“Con Personae abbiamo raggiunto un traguardo importante: contribuire, nel tempo, allo sviluppo di tecnologie capaci di, aziende e cittadini”, ha dichiarato Stefano Molino, Responsabile del Fondo Acceleratori di CDPVenture Capital. “Le startup selezionate in questa edizione rappresentano al meglio ilnel settore del Welfare e siamo certi che sapranno affermarsi nei rispettivi ambiti, generando un impatto positivo diffuso”.Nonostante la sua giovane età, l'acceleratore di CDP Venture Capital sta già dando risultati tangibili, come ha spiegato Molino: "Diverse startup che hanno partecipato al nostro programma hanno già raccolto. In particolare, 5 startup hanno raccolto ulteriori "round" che partono dai 500 mila euro fino a un milione di euro, portando ulteriori investitori istituzionali. E' il caso ad esempio di Dermaself o di Amalia Care: sono entrambe startup che sono riuscite a raccogliere ulteriori capitali, hanno dimostrato unaul mercato, di espandersi a livello nazionale e quindi anche ae fatturati interessanti. Noi come acceleratore speriamo ovviamente che con un'ulteriore crescita e un'ulteriore raccolta di capitali possano raggiungere ulteriori ricavi e fatturati e anche una, per poi renderle pronte per una successiva fase di valorizzazione. Noi certamente, come CDP Venture, siamo pronti a partecipare e a supportarle anche nelle fasi successive".Ledi Personae 2025 sono:, è una piattaforma di videogiochi scientificamente validati per valutazione neuropsicologica e potenziamento cognitivo per bambini e adolescenti neurodivergenti, attraverso una tecnologia proprietaria basata su Intelligenza Artificiale e Machine Learning, effettua analisi predittive e supporta in modo proattivo pazienti e caregiver.offre, attraverso una piattaforma digitale, servizi ginecologici e specialistici personalizzati focalizzati sul supporto al dolore pelvico femminile.fornisce servizi di assistenza odontoiatrica a domicilio, principalmente per anziani e persone con disabilità che hanno difficoltà a raggiungere uno studio dentistico.è una piattaforma AI-based che accelera il processo di recruiting e facilita il match tra aziende e talenti.digitalizza la gestione dei premi produzione, semplificando la creazione, monitoraggio e ottimizzazione dei piani di incentivazione di dipendenti e collaboratori.offre in abbonamento, a individui e aziende, prodotti mestruali compostabili, non irritanti e in cotone organico 100%.è un'app che migliora la sicurezza delle donne durante gli spostamenti notturni, consentendo alle utenti di condividere in tempo reale il proprio percorso e ricevere pronto supporto in caso di emergenza.