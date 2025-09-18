Milano 17-set
Appuntamenti macroeconomici del 18 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 18 settembre 2025
Giovedì 18/09/2025
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,8%; preced. 3%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 34,6 Mld Euro; preced. 35,8 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,8%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 1,7 punti; preced. -0,3 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 241K unità; preced. 263K unità)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 80 Mld piedi cubi; preced. 71 Mld piedi cubi)


