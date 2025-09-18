Auto, Federauto e Unrae: no all'Eco-score nel nuovo programma di incentivi per le elettriche

(Teleborsa) -(Federazione Italiana Concessionari Auto) ed(Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) hanno inviato unaal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,, chiedendo di non inserire il criterio di punteggio ambientale, cosiddetto, nel nuovoall’acquisto di veicoli elettrici previsto dal PNRR.Secondo le due Associazioni, che rappresentano la distribuzione, il commercio e l’assistenza nel settore automotive italiano, la ventilata adozione deldi Eco-score – che considera esclusivamente la fase di produzione e trasporto dei veicoli, senza includere l’intero ciclo di vita – risulterebbe inopportuna, discriminatoria e controproducente. "Dalle analisi emerge infatti che l’applicazione automatica del sistema francese comporterebbe l’esclusione di numerosissimi modelli disponibili nei listini delle case costruttrici, riducendo drasticamente la scelta per consumatori e aziende, e mettendo a rischio la capacità di spesa delle risorse stanziate (quasi)", si legge in una nota congiunta.Inoltre, le due associazioni sostengono che unquesto tipo "presterebbe il fianco adifficilmente sostenibili sul piano tecnico e giuridico".Federauto e Unrae hanno calcolato che, nella media del mercato BEV, irappresentano il 66,5% del totale immatricolato nei primi otto mesi del 2025, ma la situazione delle singole Case risulta fortemente eterogenea: si va da operatori che non subirebbero alcuna decurtazione ad altri che vedrebbero completamente azzerata la propria offerta di prodotto incentivata, generando così una chiara distorsione della libera concorrenza.Le conseguenze sarebbero fortemente negative non solo per gli acquirenti, ma anche per concessionari, officine, fornitori e componentisti, con i relativi inevitabili effetti sull’occupazione. "Un sistema di Eco-score ambientalmente efficace e legalmente inoppugnabile richiederebbe unadello schema francese, con tempistiche incompatibili con le esigenze del mercato e gli obiettivi del Ministero stesso", hanno sottolineato le due associazioni.