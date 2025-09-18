Avio e SpaceLaunch annunciano un nuovo accordo di lancio per Vega C

Avio

(Teleborsa) -, un’azienda statunitense di servizi di lancio con sede ad Austin, Texas, hanno firmato un Accordo di Servizi di Lancio per portare in orbita un satellite istituzionale per l’osservazione della Terra a bordo di Vega C nel 2027.Il cliente istituzionale extra-europeo, la cui identità sarà resa nota entro la fine dell’anno, ha assegnato la missione a seguito di una gara internazionale aperta. Vega C è stato selezionato per la sua versatilità ed economicità. Il satellite, con una massa al lancio di circa 700 chilogrammi, sarà collocato in un’orbita eliosincrona., ha commentato: “Questa nuova aggiunta al manifesto di Vega C conferma la versatilità e la competitività del vettore nel mercato globale dei lanci. Sottolinea inoltre laper carichi utili internazionali.”, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di collaborare con Avio per questa importante missione. SpaceLaunch si impegna a garantire un accesso allo spazio affidabile ed economicamente vantaggioso per clienti in tutto il mondo.e di un team dedicato e orientato al cliente.”Il lancio è previsto per la seconda metà del 2027.