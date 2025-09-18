Milano
10:03
42.067
+0,27%
Nasdaq
17-set
24.224
0,00%
Dow Jones
17-set
46.018
0,00%
Londra
10:03
9.231
+0,24%
Francoforte
10:03
23.599
+1,03%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 10.19
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,64%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,64%
Il FTSE MIB esordisce a 42.222,85 punti
In breve
,
Finanza
18 settembre 2025 - 09.02
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,64%, dopo aver aperto a 42.222,85 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1325)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,27%
