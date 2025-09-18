Milano 10:03
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,64%

Il FTSE MIB esordisce a 42.222,85 punti

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,64%, dopo aver aperto a 42.222,85 punti.
