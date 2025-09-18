Brennero, Isi (RFI): "Opera fondamentale per mobilità sostenibile"

(Teleborsa) - Brennero, Aldo Isi (AD RFI): "Orgogliosi di contribuire a una nuova mobilità europea"in prima linea nel giorno dellanel cunicolo esplorativo della, un'opera strategica per il Gruppo FS. Presenti alla cerimonia l’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italianae l'Amministratore Delegato di Trenitalia, ha sottolineato l’importanza dell’opera per lo sviluppo della mobilità sostenibile in Italia e in Europa, affermando che "il completamento del primo collegamento sotterraneo tra Italia e Austria rappresenta un, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo"."La Galleria di Base del Brennero sarà la più lunga galleria ferroviaria sotterranea al mondo, nonché un’opera strategica che rafforzerà l’interconnessione ferroviaria continentale, promuovendo sostenibilità e competitività. - ha proseguito -il potenziamento della linea Verona–Fortezza,, un’infrastruttura fondamentale che consentirà di incrementare la capacità del traffico merci e passeggeri, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la regolarità del servizio, assicurandoin tutta Europa".Anche il Gruppo FS è impegnato a favorire la realizzazione dell'opera. In particolare,si sta occupando della realizzazione delle. Gli interventi sono articolati per lotti e prevedono la realizzazione delle, il potenziamento della. Tutte "opere strategiche" per incrementare la capacità del traffico merci e passeggeri, separare i flussi di lunga percorrenza da quelli regionali e favorire il trasferimento modale dalla gomma alla rotaia.