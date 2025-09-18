Brennero, Isi (RFI): "Opera fondamentale per mobilità sostenibile"

(Teleborsa) - Brennero, Aldo Isi (AD RFI): "Orgogliosi di contribuire a una nuova mobilità europea"
I vertici di RFI e Trenitalia
in prima linea nel giorno della cerimonia per l'abbattimento del diaframma
nel cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero
, un'opera strategica per il Gruppo FS. Presenti alla cerimonia l’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana Aldo Isi
e l'Amministratore Delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio
.Aldo Isi, AD di RFI
, ha sottolineato l’importanza dell’opera per lo sviluppo della mobilità sostenibile in Italia e in Europa, affermando che "il completamento del primo collegamento sotterraneo tra Italia e Austria rappresenta un traguardo storico per l'ingegneria ferroviaria e per la mobilità europea
, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo".
"La Galleria di Base del Brennero sarà la più lunga galleria ferroviaria sotterranea al mondo, nonché un’opera strategica che rafforzerà l’interconnessione ferroviaria continentale, promuovendo sostenibilità e competitività. - ha proseguito - In parallelo, RFI sta realizzando
il potenziamento della linea Verona–Fortezza, l’accesso sud alla Galleria di Base
, un’infrastruttura fondamentale che consentirà di incrementare la capacità del traffico merci e passeggeri, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la regolarità del servizio, assicurando benefici concreti per viaggiatori e imprese
in tutta Europa".
Anche il Gruppo FS è impegnato a favorire la realizzazione dell'opera. In particolare, Rete Ferroviaria Italiana
si sta occupando della realizzazione delle opere di accesso sud alla Galleria
. Gli interventi sono articolati per lotti e prevedono la realizzazione delle Circonvallazioni di Bolzano, Trento e Rovereto
, il potenziamento della tratta Fortezza-Ponte Gardena e dell'ingresso al nodo di Verona
. Tutte "opere strategiche" per incrementare la capacità del traffico merci e passeggeri, separare i flussi di lunga percorrenza da quelli regionali e favorire il trasferimento modale dalla gomma alla rotaia.