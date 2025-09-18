Casa, prezzi accelerano in secondo trimestre

(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari, nel secondo trimestre dell'anno(era +4,4% nel primo trimestre). Lo rende noto l'Istat spiegando che La crescita tendenziale dell’IPAB si deve soprattutto ai prezzi delle abitazioni già esistenti, che aumentano del 4,5% (in decelerazione rispetto al +4,9% del trimestre precedente) e, in misura più contenuta, a quelli delle nuove abitazioni che salgono dell’1,1% (in calo rispetto al +1,5% del primo trimestre).Questi andamenti - si legge -gistrata nel secondo trimestre 2025 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale (dopo l’11,2% del trimestre precedente).Su base congiunturale, la dinamica di aumento dell’IPAB (+2,7%)Il tasso di variazione acquisito dell’IPAB per il 2025 è pari a +3,5% (-0,9% per le abitazioni nuove e+4,4% per quelle già esistenti).L'Istat segnalaIn particolare, il tasso di crescita tendenziale più marcato si registra nel Nord-Est (+5,4%, in accelerazione rispetto al +5,2% del trimestre precedente) e riflette principalmente l’aumento dei prezzi delle abitazioni già esistenti (+6,5%) e, in misura decisamente più contenuta, delle nuove (+0,8%). Nelle altre ripartizioni, i prezzi registrano una dinamica più contenuta: +3,8% nel Centro (in decelerazione dal +4,7%), +3,6% nel Sud e Isole (da +4,7%) e +3,4% nel Nord-Ovest (da +3,8%).i prezzi delle abitazioni registrano aumenti in tutte le città per le quali viene diffuso l’IPAB. A Roma si registra un incremento su base annua del 4,4% (in rallentamento rispetto al +6,5% del trimestre precedente); seguono Milano, dove si evidenzia un rialzo tendenziale del 2,0% (in forte ripresa dopo il -0,1% del primo trimestre) e Torino, che segna una crescita pari all’1,9% (in decelerazione dal +6,4% del trimestre precedente).% rispetto al secondo trimestre del 2024, evidenziando una leggera decelerazione rispetto al primo trimestre 2025. Il maggior contributo all’aumento dei prezzi delle abitazioni è dato da quelle già esistenti, +4,5% su base annua, mentre più contenuta è la crescita dei prezzi delle abitazioni nuove (+1,1%)", scrive l'Istat nel commento sottolineando che "la crescita è diffusa a livello territoriale ed è più marcata nel Nord Est (+5,4%) e nel Centro (+3,8%) rispetto alle altre ripartizioni. L’aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni si manifesta in un contesto di espansione del mercato residenziale; prosegue infatti, anche