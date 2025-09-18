Darden Restaurants, titolo in forte calo nel Pre-Market dopo risultati inferiori al consensus

Darden Restaurants

(Teleborsa) - In forte calo le azioni dinel pre-market di giovedì, dopo che la società madre di Olive Garden ha riportatodegli analisti.L’operatore di ristoranti ha registrato unper il trimestre conclusosi il 24 agosto, al di sotto della stima degli analisti di 2,00 dollari. Isono stati pari a, inferiori alle aspettative di, nonostante un aumento del 10,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.Le vendite nei ristoranti comparabili sonoin tutto il portafoglio di Darden, con Olive Garden che ha registrato un incremento del 5,9% e LongHorn Steakhouse in crescita del 5,5%. Il segmento Fine Dining è stato l’unico a mostrare debolezza con un calo dello 0,2%. Il segmento Other Business, che ora include i ristoranti Chuy’s Tex Mex recentemente acquisiti, ha visto un aumento delle vendite nei ristoranti comparabili del 3,3%.La società ha, in linea con la parte alta della forchetta del consenso degli analisti. pari a 10,69 dollari.Darden ha aggiornato le sue, proiettando una, inclusa una crescita di circa il 2% relativa alla 53ª settimana dell’anno fiscale. La società prevede una crescita delle vendite nei ristoranti comparabili del 2,5-3,5% e pianifica di aprire circa 65 nuovi ristoranti.Durante il trimestre, Darden hae ha dichiarato un, pagabile il 3 novembre.