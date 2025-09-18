Darden Restaurants, titolo in forte calo nel Pre-Market dopo risultati inferiori al consensus

(Teleborsa) - In forte calo le azioni di Darden Restaurants
nel pre-market di giovedì, dopo che la società madre di Olive Garden ha riportato utili e ricavi del primo trimestre 2025-2026 inferiori alle aspettative
degli analisti.
L’operatore di ristoranti ha registrato un utile per azione rettificato di 1,97 dollari
per il trimestre conclusosi il 24 agosto, al di sotto della stima degli analisti di 2,00 dollari. I ricavi
sono stati pari a 3 miliardi di dollari
, inferiori alle aspettative di consensus di 3,04 miliardi di dollari
, nonostante un aumento del 10,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Le vendite nei ristoranti comparabili sono aumentate del 4,7%
in tutto il portafoglio di Darden, con Olive Garden che ha registrato un incremento del 5,9% e LongHorn Steakhouse in crescita del 5,5%. Il segmento Fine Dining è stato l’unico a mostrare debolezza con un calo dello 0,2%. Il segmento Other Business, che ora include i ristoranti Chuy’s Tex Mex recentemente acquisiti, ha visto un aumento delle vendite nei ristoranti comparabili del 3,3%.
La società ha mantenuto la sua guidance sugli utili per l’intero anno tra 10,50 e 10,70 dollari per azione
, in linea con la parte alta della forchetta del consenso degli analisti. pari a 10,69 dollari.
Darden ha aggiornato le sue previsioni per l’anno fiscale 2026
, proiettando una crescita totale delle vendite del 7,5-8,5%
, inclusa una crescita di circa il 2% relativa alla 53ª settimana dell’anno fiscale. La società prevede una crescita delle vendite nei ristoranti comparabili del 2,5-3,5% e pianifica di aprire circa 65 nuovi ristoranti.
Durante il trimestre, Darden ha riacquistato circa 0,9 milioni di azioni proprie per 183 milioni di dollari
e ha dichiarato un dividendo trimestrale in contanti di 1,50 dollari per azione
, pagabile il 3 novembre.