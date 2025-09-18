Dellia Group, book coperto per IPO su Euronext Oslo Bors

(Teleborsa) - Book coperto in 15 minuti
per la quotazione su Euronext Oslo Bors di Dellia
, gruppo nordico di beni di consumo con una posizione in rapida crescita nella categoria della frutta secca. Lo ha riferito il bookrunner. Il gruppo sviluppa e commercializza marchi come Sunshine Delights, Dippies e A Date With, distribuendo prodotti in circa 12.800 punti vendita nei paesi nordici.
L'offerta
comprende fino a 741.473 nuove azioni da emettere da parte della società e 145.900 azioni esistenti offerte dagli azionisti venditori. In totale, l'offerta consiste in un massimo di 887.373 azioni. Il prezzo
è stato ipotizzato in 135 NOK. La raccolta dovrebbe quindi essere di circa 120 milioni di NOK (circa 10,4 milioni di euro).