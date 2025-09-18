Milano 11:37
Finanza, IPO
Dellia Group, book coperto per IPO su Euronext Oslo Bors
(Teleborsa) - Book coperto in 15 minuti per la quotazione su Euronext Oslo Bors di Dellia, gruppo nordico di beni di consumo con una posizione in rapida crescita nella categoria della frutta secca. Lo ha riferito il bookrunner. Il gruppo sviluppa e commercializza marchi come Sunshine Delights, Dippies e A Date With, distribuendo prodotti in circa 12.800 punti vendita nei paesi nordici.

L'offerta comprende fino a 741.473 nuove azioni da emettere da parte della società e 145.900 azioni esistenti offerte dagli azionisti venditori. In totale, l'offerta consiste in un massimo di 887.373 azioni. Il prezzo è stato ipotizzato in 135 NOK. La raccolta dovrebbe quindi essere di circa 120 milioni di NOK (circa 10,4 milioni di euro).
