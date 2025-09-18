DRI: Murat Cinar nominato chief executive officer

(Teleborsa) -la società delche opera in Europa nel settore delle rinnovabili, ha annunciato lacome nuovo chief executive officer dal 3 settembre 2025. Cinar succede a"sotto la cui guida – fa sapere la società in una nota – sono stati aggiornati la strategia aziendale e la struttura organizzativa, rafforzato il management e perfezionato il modello di business, con focus sulla crescita sostenibile, la redditività e l'efficienza operativa. Questi cambiamenti hanno consolidato la posizione di DRI come attore di riferimento nel settore delle rinnovabili in Europa, in particolare nei mercati di Croazia, Italia, Polonia e Romania"."Sono lieto di annunciare la nomina di Murat Cinar come nuovo chief executive officer di DRI al quale – ha dichiarato– porgo i miei migliori auguri per questo importante incarico. Murat avrà un ruolo chiave per la crescita sostenibile e il rafforzamento di DRI come attore della transizione energetica in Europa. Desidero ringraziare Ivan per il suo contributo al perfezionamento della strategia aziendale e per aver reso l'impresa più resiliente. Proseguirò a collaborare con lui nei ruoli che ricoprirà all'interno del Gruppo DTEK"."Forte della mia esperienza nelle strategie di crescita, operazioni di M&A e nel change management, – ha dichiarato– guiderò DRI verso la prossima fase di sviluppo, attuando la strategia che ci affermi come un protagonista nel mercato europeo delle energie rinnovabili.Credo fermamente che DRI abbia un ruolo importante da svolgere per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dei Paesi europei, e lavorerò con tutto il team di DRI per raggiungerli".Con oltre 25 anni di esperienza in ruoli di leadership nei settori telecomunicazioni e tecnologia,ha ricoperto posizioni di rilievo in oltre 10 mercati internazionali, tra cui Svezia, Turchia, Ucraina e Qatar. Ha iniziato la propria carriera in Ericsson (1999–2010), guidando progetti di implementazione e gestione di reti su larga scala in diversi Paesi. Successivamente è stato chief technology officer presso Lifecell (2011–2015) in Ucraina, dove ha supervisionato importanti investimenti infrastrutturali e strategie di espansione della rete. Nel 2015 Cinar è stato nominato CEO del gruppo Vega Telecom (2015–2021), parte del Gruppo SCM, capogruppo di DTEK, dove ha guidato la trasformazione organizzativa, migliorato la redditività e concluso la cessione a Vodafone Ucraina. Cinar, nel 2021, è entrato in Korek Telecom come chief transformation officer e nel 2022 ne è diventato CEO, promuovendo la crescita strategica e l'eccellenza operativa per 12 milioni di clienti.contribuisce alla transizione energetica in Europa centrale, orientale e meridionale. La mission dell'azienda è di operare nei mercati europei con maggiori prospettive di crescita per favorire il raggiungimento degli obiettivi net zero, attraverso la creazione di un portafoglio di impianti rinnovabili e di accumulo di energia. DRI attualmente opera in Romania, Italia, Polonia e Croazia e ha già un portafoglio di progetti solari, eolici onshore e batterie. In Romania DRI ha in esercizio due parchi solari e un parco eolico, il primo costruito nel Paese nell'ultimo decennioDRI è uno sviluppatore e operatore di impianti rinnovabili con sede ad Amsterdam e uffici a Zagabria, Roma, Varsavia e Bucarest. La società è stata fondata nel 2021 ed è controllata dal Gruppo DTEK, leader e maggiore investitore privato nel settore energetico in Ucraina.