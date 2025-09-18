EssilorLuxottica e Meta rafforzano collaborazione con nuovi AI Glasses

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, colosso italo francese dell'occhialeria, e, big tecnologico statunitense fondato da Mark Zuckerberg, hanno annunciato l'in occasione dell'con il lancio della nuova generazione di AI Glasses.Dopo il successo iniziale di Oakley Meta HSTN, arriva sul mercato, una nuova linea di AI Glasses che segna l'inizio di una nuova era: quella dell'Athletic Intelligence. Oakley Meta Vanguard combina le lenti PRIZM Oakley con una fotocamera ultra-wide da 12MP (campo visivo di 122°) e altoparlanti open-ear ad alte prestazioni con tecnologie avanzate di riduzione del rumore, ideali per correre in ambienti rumorosi o pedalare in condizioni di vento intenso. Certificati IP67 contro acqua e polvere, resistono alle condizioni più avverse, dal sole alla neve, fino al fango. L'integrazione di Garmin e Strava consente inoltre di avere accesso ad analisi dettagliate delle proprie performance in tempo reale e grazie a un'autonomia fino a 9 ore in uso misto (più altre 36 ore tramite la custodia di ricarica), Oakley Meta Vanguard è pensato per accompagnare sportivi e atleti per tutta la durata di una maratona o di un'intera granfondo.EssilorLuxottica e Meta hanno annunciato anche la prossima generazione di Ray-Ban Meta.offre autonomia prolungata fino a 8 ore, una fotocamera ultra-wide da 12MP in grado di registrare video 3K ultra-HD con alta precisione e nitidezza e una gamma ancora più ampia di stili e colori, anche in combinazione con lenti oftalmiche personalizzate.Il prodotto che più proietta nel futuro la collaborazione tra le due società è, per la prima volta con un display inserito negli AI Glasses più famosi e indossati al mondo. Gli occhiali integrano nella lente destra un display a colori che visualizza in modo discreto messaggi in arrivo, anteprime delle foto che si sta per scattare, videochiamate e contenuti visivi, indicazioni e istruzioni generati dall'IA."Con quest'ultima innovazione, frutto della solida collaborazione con Meta, disegniamo orizzonti nuovi - ha commentato- In pochi anni abbiamo integrato in modo del tutto invisibile un universo di tecnologie all'avanguardia in un paio di occhiali iconici, raggiungendo i consumatori in tutto il mondo grazie alla nostra rete distributiva globale. Così abbiamo trasformato gli smart eyewear in un accessorio desiderato e indossato da milioni di persone. E adesso puntiamo a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi"."Al Meta Connect abbiamo presentato la linea più innovativa in assoluto di AI Glasses, pensati per adattarsi a qualsiasi stile di vita - ha aggiunto- Tra questi, Meta Ray-Ban Display è il più straordinario di sempre e valorizza anni di innovazione nel mondo del computer vision e dell'IA. Sono orgoglioso di collaborare con EssilorLuxottica perché insieme abbiamo creato una categoria tecnologica completamente nuova, quella degli AI Glasses, e portato sul mercato i primi occhiali studiati per essere indossati in qualsiasi momento della giornata, da tutti".