Gruppo SOL, la controllata AirSol acquisisce l'80% della start up Aenduo
(Teleborsa) - Il Gruppo SOL, multinazionale operante nel settore dei gas tecnici, industriali e medicali e in quello dell’assistenza domiciliare quotata su Euronext Milan, ha annunciato l’acquisto tramite la controllata AIRSOL dell’80% del capitale della società di software Aenduo, affiancando il fondatore della società, ing Marcello Pediconi, titolare del restante 20%, nello sviluppo della start up innovativa.

Fondata a Roma nel 2017, Aenduo ha realizzato soluzioni digitali proprietarie in grado di gestire a distanza i pazienti respiratori cronici e collabora da tempo con Vivisol, realizzando e gestendo il software ViviCheck. Nell’esercizio 2024 Aenduo ha registrato un fatturato di circa 2,2 milioni di euro, con un organico di 12 dipendenti.

Aldo Fumagalli Romario, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SOL, ha commentato: "Siamo soddisfatti di questa nuova partnership che ci permette di sviluppare soluzioni digitali d’eccellenza posizionandoci sempre più come punto di riferimento nei servizi innovativi offerti al mondo sanitario". Marcello Pediconi, fondatore della Società che continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato, ha aggiunto: "Siamo molto contenti di essere entrati a far parte della grande famiglia SOL Grazie al supporto e alle competenze del Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra missione, offrendo ai clienti ed al mercato soluzioni tecnologiche sempre più d’avanguardia basate anche sull’intelligenza artificiale".
