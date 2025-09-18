Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:43
24.482 +1,06%
Dow Jones 19:43
46.203 +0,40%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

ICF, Ad Guido Cami rieletto membro del Board of Directors di FEICA per il biennio 2025-2027

Finanza
ICF, Ad Guido Cami rieletto membro del Board of Directors di FEICA per il biennio 2025-2027
(Teleborsa) - Nel corso dell’Assemblea di FEICA – la Federazione europea degli adesivi e sigillanti – svoltasi lo scorso 10 settembre a San Sebastiàn Donostia (Spagna), Guido Cami, Presidente e Amministratore Delegato di Industrie Chimiche Forestali (ICF) è stato rieletto membro del Board of Directors di FEICA per il biennio 2025-2027. Lo so apprende da una nota della società lombarda.

FEICA è la voce dell’industria europea degli adesivi e sigillanti. Ad oggi conta 16 Associazioni nazionali aderenti (in rappresentanza di 17 Paesi), 26 aziende associate dirette e 24 aziende affiliate, per un totale di oltre 450 imprese provenienti da tutta Europa. Il Cda dell’associazione riunisce esponenti di vertice di alcune tra le più importanti aziende del settore.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```