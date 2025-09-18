ICF, Ad Guido Cami rieletto membro del Board of Directors di FEICA per il biennio 2025-2027

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) - Nel corso dell’Assemblea di FEICA – la Federazione europea degli adesivi e sigillanti – svoltasi lo scorso 10 settembre a San Sebastiàn Donostia (Spagna),, Presidente e Amministratore Delegato di(ICF) è stato. Lo so apprende da una nota della società lombarda.FEICA è la voce dell’. Ad oggi conta 16 Associazioni nazionali aderenti (in rappresentanza di 17 Paesi), 26 aziende associate dirette e 24 aziende affiliate, per un totale di oltre 450 imprese provenienti da tutta Europa. Il Cda dell’associazione riunisce esponenti di vertice di alcune tra le più importanti aziende del settore.