Intercos, buyback per oltre 500 mila euro

(Teleborsa) - Intercos
, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 15 e il 17 settembre 2025, complessivamente 41.829 azioni ordinarie
(pari allo 0,0434% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 12,2606 euro per un controvalore
pari a 512.850,23 euro
.
Tali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2025, in attuazione del programma di acquisto avviato in data 12 settembre
2025.
Al 17 settembre, Intercos detiene 41.819 azioni proprie pari allo 0,0434% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, Composto rialzo per il Gruppo attivo nella cosmetica
, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,98%.