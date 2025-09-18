Milano 10:08
Londra: risultato positivo per Rolls-Royce Holdings

Apprezzabile rialzo per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, in guadagno del 2,02% sui valori precedenti.
