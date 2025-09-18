Mimit celebra 80 anni di FederlegnoArredo: francobollo e una mostra

(Teleborsa) - Inaugurata a Palazzo Piacentini, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy,la mostraL’esposizione celebra gli ottant’anni di storia di FederlegnoArredo, raccontando l’evoluzione e l’identità della Federazione attraverso una selezione di manifesti grafici che rappresentano con efficacia visiva le molteplici anime della filiera legno-arredo, simbolo di eccellenza italiana.Sotto la direzione artistica dil’esposizione intreccia la storia della Federazione con quella delle sue imprese, tracciando un percorso visivo di grande impatto e valore culturale.“La nostra civiltà si basa da sempre sulla persona, per questo tra i settori trainanti della nostra economia c’è quello che riguarda l’abbigliamento, l’alimentazione, la cura di sé e l’arredamento. Il saper vivere italiano in un contesto che valorizza l’ambiente e il sapere. Questa giornata celebra un’eccellenza italiana come FederlegnoArredo in un’occasione importante come l’ottantesimo anniversario della sua fondazione” ha dichiaratoMinistro delle Imprese e del Made in Italy.“FederlegnoArredo rappresenta il cuore della filiera italiana del legno-arredo del sistema Italia. Le radici profonde del saper fare italiano, che passano tra le mani abili di artigiani-imprenditori, partono da lontano e diffondono in tutto il mondo il gusto dell’abitare Made in Italy. Valorizzare questo importante settore che coniuga artigianato e impresa attraverso il riconoscimento di un francobollo ed una mostra dedicata è per me motivo di grande soddisfazione nell’ambito del percorso intrapreso da questo Ministero nella promozione del Made in Italy" ha sottolineatoSottosegretario di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy., a cui hanno partecipato il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, e lo special advisor di Confindustria, Antonio Gozzi, è stato inoltre svelato il francobollo ordinario della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, dedicato agli 80 anni di FederlegnoArredo. Prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e commercializzato da Poste Italiane, il francobollo, emesso in duecentomila esemplari, raffigura, in una composizione grafica stilizzata a cura di Mauro Bubbico, i tre soggetti protagonisti del settore produttivo della lavorazione del legno: l’imprenditore, il progettista e l’artigiano.sarà visitabile presso l’atrio di Palazzo Piacentini e rappresenta un’occasione unica per riscoprire, attraverso il linguaggio della grafica, la forza identitaria di un comparto che ha saputo coniugare tradizione, innovazione e visione internazionale.