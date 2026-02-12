Postina Zanellato: 15 anni dall’annullo filatelico che l’ha consacrata icona del design italiano

(Teleborsa) - Zanellato
celebra il 15esimo anniversario dell’annullo filatelico dedicato alla sua iconica borsa Postina
®, un riconoscimento unico che nel 2011 ne ha sancito ufficialmente il valore simbolico e culturale all’interno del panorama del design italiano.
Vero e proprio redesign di un prodotto industriale in chiave moderna, la Postina® reinterpreta la cartella del portalettere degli anni ‘50
, decontestualizzandola e trasformandola in un accessorio glamour e senza tempo. Nata dall’intuizione creativa di Franco Zanellato,
trae ispirazione dall’immaginario poetico del leggendario film Il Postino con Massimo Troisi
, fondendo funzionalità, memoria e stile.
Nel 2011, Poste Italiane ha dedicato a questo modello un annullo filatelico speciale, riconoscendolo come simbolo di artigianalità, tradizione e innovazione estetica. Questo evento ha segnato una tappa storica per Zanellato,
consolidando la Postina® non solo come oggetto di moda ma anche come icona culturale riconosciuta a livello nazionale.
In questi quindici anni, la Postina® ha continuato a crescere, rimanendo fedele alla sua filosofia di eleganza funzionale e versatilità,
capace di attraversare generazioni e contesti d’uso diversi. La combinazione di artigianalità italiana, design distintivo e qualità intrinseca dei materiali ha permesso alla Postina® di raggiungere un seguito internazionale, affermandosi come accessorio ambito da chi cerca stile, autenticità e durabilità.
Una storia di successo che ha reso omaggio alla tradizione postale italiana e alla creatività artigianale contemporanea
, valorizzando ancora una volta l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.