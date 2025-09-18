Nagel si dimette da AD di Mediobanca. Via tutto il CdA eccetto Panizza

MPS

Mediobanca

(Teleborsa) - "I consiglieri di amministrazione, preso atto dell'esito dell'Offerta pubblica di acquisto e scambio promossa dae per favorire un'ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell'organo amministrativo, hanno rassegnato,, le dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data della prossima assemblea".Lo comunicacon una nota al termine del CdA, aggiungendo che il Consiglio, inoltre, nel contesto del mutato assetto azionario e del differente quadro autorizzativo, ha deliberato di non dar corso all’ultima tranche del Programma di acquisto e annullamento di azioni proprie incluso nel Piano Strategico ed annunciato lo scorso 31 luglio.Il Consiglio ha pertanto convocato l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 ottobre 2025, per deliberare in merito a: Bilancio al 30 giugno 2025; Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo 2025/2026; Piano annuale di Performance Shares; Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028.Come anticipato lo scorso 31 luglio 2025, all’Assemblea degli Azionisti verrà proposta l’assegnazione di un dividendo lordo unitario pari a € 1,15 per azione che, tenuto conto dell’anticipo erogato a maggio (€ 0,56) corrisponde a un saldo di € 0,59 per azione che verrà messo in pagamento il 26 novembre prossimo con “record date” il 25 novembre e data stacco il 24 novembre.L’odierno Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2025 che rispecchiano quanto reso pubblico lo scorso 31 luglio 2025: utile netto di € 1.330,1 milioni per il Gruppo in crescita rispetto allo scorsoanno (+4,5%) e 1.012,2 milioni per Mediobanca (-18,6%)."Sono passati oltre 34 anni da quando sono entrato in banca ed oltre 22 da quando me ne è stata data la responsabilità", esordisce l'AD di Mediobanca, Alberto Nagel nella lettera di addio ai dipendenti. "Un periodo molto lungo nel quale abbiamo fatto insieme un percorso straordinario di crescita e rinnovamento, ascrivibile interamente alla vostra capacità e senso di appartenenza. Lo voglio qui brevemente ripercorrere poiché ritengo utile riflettere su quanto è stato fatto per apprezzarne la portata e come stimolo su quanto potrà farsi"."Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici", scrive il top manager. "Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per avermi dato il privilegio di lavorare con voi".Mentre era in corso il CdA è continuata la vendita di azioni da parte dei top manager di Mediobanca. Nagel, secondo quanto emerge dagli internal dealing, ha ceduto un altro pacchetto da 1 milione di titoli per un controvalore di oltre 21 milioni di euro.Il Dg Francesco Saverio Vinci ha venduto 400mila azioni per 8,5 milioni di euro, mentre il presidente Renato Pagliaro ha ceduto 100mila azioni incassando oltre 2,1 milioni.