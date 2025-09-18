Milano 17:35
OPAS MPS su Mediobanca, adesioni al 64,68% nel terzo giorno di riapertura

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, risulta che oggi 18 settembre 2025 - terzo giorno riapertura dei termini - sono state presentate 14.682.752 richieste di adesione.

Pertanto, la percentuale delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta è pari al 64,6870% (o del 63,4252% sulle massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione).

La riapertura dei termini si svolge il 16, 17, 18, 19 e 22 settembre.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 19 e 22 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione.
