Milano 10:10
42.095 +0,33%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:11
9.231 +0,25%
Francoforte 10:10
23.589 +0,99%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
Seduta positiva per il gruppo industriale francese, che avanza bene del 2,62%.
Condividi
```