Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo industriale francese
, in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.
Il trend di Schneider Electric
mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della multinazionale dei prodotti elettrici
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Schneider Electric
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 234,2 Euro. Primo supporto a 230,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 228.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)