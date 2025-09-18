Titoli di Stato italiani, portafoglio investitori esteri in leggero calo a luglio

(Teleborsa) - Il2025. In particolare, la posizione degli investitori esteri è scesa di 1,7 miliardi di euro netti, dopo l'incremento di 34,2 miliardi di giugno e di 2,1 miliardi di maggio. È quanto emerge dalla pubblicazione "Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero" della Banca d'Italia. L'aumento cumulato da inizio anno è di 82,3 miliardi di euro.Nei2025 ilha registrato un surplus di 28,8 miliardi di euro (pari all'1,3 per cento del PIL); nei dodici mesi precedenti l'avanzo era stato pari a 19,7 miliardi. Il miglioramento è interamente legato a quello del saldo dei redditi primari (-5,5 miliardi, da -17,6); il deficit dei servizi è rimasto invariato (-4,6 miliardi), mentre è lievemente peggiorato il disavanzo dei redditi secondari (-18,8 miliardi, da -17,6) ed è moderatamente calato il surplus dei beni (57,7 miliardi, da 59,6).Nei dodici mesi terminanti in luglio 2025 ilha registrato acquisizioni di attività nette sull'estero per 45,3 miliardi (contro 36,1 miliardi nello stesso periodo dell'anno precedente). I saldi negativi degli investimenti di portafoglio (-53,8 miliardi) e dei derivati (-1,5 miliardi) sono stati più che controbilanciati dai saldi positivi degli investimenti diretti (7,2 miliardi), delle riserve ufficiali (2,3 miliardi) e, soprattutto, degli altri investimenti (91,2 miliardi).In luglio 2025 lesono aumentate di 25,2 miliardi. Gli incrementi degli investimenti di portafoglio all'estero (16,1 miliardi), degli "altri investimenti" (10,7 miliardi) e degli investimenti diretti all'estero (1,7 miliardi) hanno più che compensato le vendite nette di derivati (-3,0 miliardi).