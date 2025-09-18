UE autorizza acquisizione di Magellan da parte di Gala Investment e ICG

ICG

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Magellan Partners da parte di Gala Investment, entrambe francesi, e di, britannica. L'operazione riguarda principalmente i settori della consulenza e dei servizi IT.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date ledelle società derivanti dall'operazione proposta.