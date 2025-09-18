Milano 14:41
42.185 +0,55%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 14:41
9.225 +0,18%
Francoforte 14:41
23.613 +1,09%

UE autorizza acquisizione di Magellan da parte di Gala Investment e ICG

Economia
UE autorizza acquisizione di Magellan da parte di Gala Investment e ICG
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Magellan Partners da parte di Gala Investment, entrambe francesi, e di ICG, britannica. L'operazione riguarda principalmente i settori della consulenza e dei servizi IT.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta.
Condividi
```