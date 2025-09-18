Usa, leading indicator di agosto -0,5%

(Teleborsa) - Frena anche ad agosto 2025 il superindice USA. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, ilrispetto al mese precedente, quando aveva registrato un +0,1% (rivisto da -0,1%), e contro il -0,2% atteso dagli analisti.La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,2% a 115,0 punti, mentre la componente sulle aspettative future è cresciuta dello 0,1% a 120,0 punti."Ad agosto, il LEI statunitense ha registrato il suo, segnalando", ha affermato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso The Conference Board. Tra le sue componenti, solo i prezzi delle azioni e il Leading Credit Index hanno sostenuto il LEI ad agosto e negli ultimi sei mesi. Nel frattempo, il contributo dello spread dei rendimenti è diventato leggermente negativo per la prima volta da aprile"."Oltre alladei nuovi ordini manifatturieri e degli indicatori delle aspettative dei consumatori, anche l'andamento del mercato del lavoro ha pesato sull'indice, con un aumento delle richieste di sussidio di disoccupazione e un calo delle ore settimanali medie nel settore manifatturiero. Nel complesso, il LEI suggerisce che l'. Un fattore importante di questo rallentamento è stato l', che ha già frenato la crescita nel primo semestre del 2025 e continuerà a frenare la crescita del PIL nella seconda metà di quest'anno e nel primo semestre del 2026. Il Conference Board, pur non prevedendo al momento una recessione, prevede che il, unrispetto al 2,8% del 2024".